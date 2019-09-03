03.09.2019 - 12:33
Netflix Türkiye'den ayrılıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?
Netflix'in RTÜK'e lisans başvurusu yapmaması üzerine birtakım dedikodular da gündeme gelmeye başladı. RTÜK'ün açıkladığı internet lisansı için 320 şirket arasında Netflix'in yer almaması sonrası "Türkiye'den ayrılıyor mu?" sorusu sorulmaya başlandı.
RTÜK bugün internet lisansı alan şirketlerin isimlerini açıkladı. Bu 320 şirket arasında Netflix'in olmaması ise gözlerden kaçmadı. Netflix'ten şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmaması üzerine ise "Netflix Türkiye'den ayrılıyor mu?" sorusu gündeme geldi.
NETFLIX TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR MU?
Netflix yetkililerinden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil. Halka açık bir şirket olan Netflix'in gün içinde bir bilgilendirme yapması bekleniyor.
Mezarlıktan gelen sesler Aydın'ı ayağa kaldırdıEfeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mezarlığı’ndan gece yarısı yükselen inleme sesleri Aydın’ı ayağa kaldırdı. Mezarların arasından yükselen inilti sesleri herkesi korkuturken, mezarlıkta inceleme yapan jandarma ekipleri iniltinin mezarlardan değil, mezarlıktaki bir kuyuya düşen defineciden yükseldiğini tespit etti. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılan defineci, hastaneye kaldırıldı.