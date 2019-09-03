Netflix Türkiye'den ayrılıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?

RTÜK bugün internet lisansı alan şirketlerin isimlerini açıkladı. Bu 320 şirket arasında Netflix'in olmaması ise gözlerden kaçmadı. Netflix'ten şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmaması üzerine ise "Netflix Türkiye'den ayrılıyor mu?" sorusu gündeme geldi.

NETFLIX TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR MU?

Netflix yetkililerinden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil. Halka açık bir şirket olan Netflix'in gün içinde bir bilgilendirme yapması bekleniyor.