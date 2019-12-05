MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Nevşehir'de 10'uncu kattan düşen kadın öldü
ABONE OL
05.12.2019 - 15:54 | | DHA

Nevşehir'de 10'uncu kattan düşen kadın öldü

Nevşehir'de Yeter Ç. (25), 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de 10'uncu kattan düşen kadın öldü

Olay, gece saatlerinde Bektik Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Yeter Ç., 10'uncu kattaki evlerinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, beton zemine düşen kadının öldüğü belirlendi. Yeter Ç.'nin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yeter Ç.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadı

Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadı

Şiddetli yağış, okulun duvarını yıktı

Şiddetli yağış, okulun duvarını yıktı

Cuma nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte Cuma namazı duaları

Cuma nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte Cuma namazı duaları

Sıradaki Haber