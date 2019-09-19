Nevşehir'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay

Kaza, dün akşam 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Topaklı köyü mevkiinde meydana geldi. Musa Kaan Sarıaslan (21) yönetimindeki 07 SZ 499 plakalı otomobil, Necip Kılıç yönetimindeki 06 EV 5417 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Musa Kaan Sarıaslan ve Necip Kılıç ile yanında bulunan Gülhan Bahar öldü. Güler Ulusoy (46) ve Sibel Durna (40) ise ağır yaralanarak hastanede tedaviye alındı.

EVLİLİK KARARI ALMIŞLAR

Kazada ölen Necip Kılıç ile Gülhan Bahar'ın bir süre önce evlilik kararı aldığı öğrenildi. Necip Kılıç'ın, Adana'dan Gülhan Bahar'ı alıp, ailesi ve yakınlarıyla tanıştırmak üzere Yozgat'a dönerken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı. Necip Kılıç ile Musa Kaan Sarıaslan'ın cenazeleri Yozgat'a, Gülhan Bahar'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Adana'ya gönderildi.