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23.09.2019 - 10:07 |

Nevşehir’de aranan 28 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan 28 şüpheli yakalandı.

Nevşehir’de aranan 28 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından 14’ü tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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