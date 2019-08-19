MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika: Nevşehir'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
19.08.2019 - 13:29| İHA

Son dakika: Nevşehir'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Son dakika: Nevşehir'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Nevşehir'de korkunç kaza! 6 ölü, 9 yaralı
Nevşehir'de korkunç kaza! 6 ölü, 9 yaralı
Nevşehir'de korkunç kaza! 6 ölü, 9 yaralı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Edinilen bilgiye göre, Acıgöl-Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı TIR ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre minibüsteki 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: Nevşehirde korkunç kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya Türkiye'yi konuşacak! Yüzde 70...Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Suriye'de Türk askeri konvoyuna hava saldırısı

Son dakika... Suriye'de Türk askeri konvoyuna hava saldırısı

AK Partili vekiller kazada yaralandı

AK Partili vekiller kazada yaralandı

Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Son dakika: 3 ilde PKK'ya karşı "Kıran Operasyonu"

Son dakika: 3 ilde PKK'ya karşı "Kıran Operasyonu"

Sıradaki Haber