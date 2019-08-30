Nevşehir’de korkunç olay! Eşinin yerde kanlar içinde görünce...

Olay bu sabah saatlerinde Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesinde meydana geldi. Eşinin yerde kanlar içinde yattığını gören kadın durumu önce komşularına haber verdi. Eve gelen Mehmet Kahraman’ın komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 53 Yaşındaki Mehmet Kahraman’ın öldüğünü belirtti.

Şüphe üzerine olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulunurken Mehmet Kahraman’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.