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15.10.2019 - 01:25 | | DHA

NevÅŸehir'de otopark kavgasÄ± kanlÄ± bitti

NevÅŸehir'de iki komÅŸu arasÄ±nda otopark nedeniyle Ã§Ä±kan kavgada pompalÄ± tÃ¼fekle yaralanan Ä°sa C. (35) hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

NevÅŸehir'de otopark kavgasÄ± kanlÄ± bitti

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Esentepe Mahallesi'nde saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda yaÅŸanan olayda, iddiaya gÃ¶re komÅŸu olan Arif Åž. ile Ä°sa C. arasÄ±nda otopark yÃ¼zÃ¼nden tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸen olayda Arif Åž., komÅŸusu Ä°sa C.'yi pompalÄ± tÃ¼fekle yaraladÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri aÄŸÄ±r yaralÄ± Ä°sa C.'yi ambulansla NevÅŸehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldÄ±rdÄ±.Â Polis, olay sonrasÄ± kaÃ§an Arif Åž.'yi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Otopark yüzünden komÅŸusunu vurduNevÅŸehir'de otopark yüzünden çÄ±kan tartÄ±ÅŸmada komÅŸusu tarafÄ±ndan pompalÄ± tüfekle vurulan kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
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