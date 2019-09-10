New York’ta ilk kişisel sergi

Ünlü Amerikalı yönetmen Gus Van Sant’ın ilk kişisel sergisi “Recent Paintings, Hollywood Boulevard”, 12 Eylül tarihinde New York’ta izleyicileriyle buluşucak. New York Times’ın haberi göre, Vito Schnabel Gallery’de sergilenecek sanatçının eserleri, şehir binalarına yerleştirilmiş tehlikeli erkek formlarını betimleyen bir dizi suluboyadan oluşuyor. Yönetmen, Rhode Isşand Tasarım Okulu’na katıldığı 1970 yılından beri resim üzerinde çalışıyor. Galerinin sahibi Vito Schnabel, “Galeride yer alan eserler, hem Gus’ın hem de onun hayal gücüyle yürümek gibi. Filmleri ve fotoğraflarının gösterdiği gibi Gus’ın hayat görüşünden izler taşıyor” dedi. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ