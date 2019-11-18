Niğde'de FETÖ operasyonu 2 gözaltı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan soruşturma yürütülen jandarma astsubay R.O.Ç., Niğde'de polis ekiplerince Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. R.O.Ç., Ordu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek, Ankara’ya gönderildi.

ÖSYM tarafından 2011'de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), FETÖ mensuplarınca örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapılması kapsamında açılan soruşturmayla ilgili ise Niğde'de görev yapan öğretmen A.K., gözaltına alındı. Öğretmen A.K. de soruşturma kapsamında Ankara'ya gönderildi.