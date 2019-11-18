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18.11.2019 - 13:28 | | DHA

Niğde'de FETÖ operasyonu 2 gözaltı

Niğde'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan astsubay R.O.Ç. ile öğretmen A.K., gözaltına alındı.

Niğde'de FETÖ operasyonu 2 gözaltı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan soruşturma yürütülen jandarma astsubay R.O.Ç., Niğde'de polis ekiplerince Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. R.O.Ç., Ordu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek, Ankara’ya gönderildi.

ÖSYM tarafından 2011'de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), FETÖ mensuplarınca örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapılması kapsamında açılan soruşturmayla ilgili ise Niğde'de görev yapan öğretmen A.K., gözaltına alındı. Öğretmen A.K. de soruşturma kapsamında Ankara'ya gönderildi.

Bu kez Rusya! 'Bayrak rezaleti...'Rusya, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse yerleşti. Üsteki devir teslimin Rus bayrağı ve terör örgütü YPG/PKK flamasıyla yapılması dikkati çekti.
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