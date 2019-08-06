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06.08.2019 - 15:33| İHA

Niğde'de firari 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

Niğde'de firari 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aranan Ö.Y'yi ikametinde yakaladı

Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesince aynı suç kapsamında aranan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen C.Ö. de gözaltına alındı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan C.Ö'nün, KHK ile FETÖ'ye ait kapatılan şirkette SGK kaydı bulunduğu ve 2014 yılı sonrası Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı öne sürüldü.

Şüpheliler, işlemlerin ardından Adana ve Ankara'ya götürüldü.

İstanbul'da akıntıya kapılan iki çocuktan biri kaybolduİstanbul Beykoz'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı.
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