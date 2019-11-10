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10.11.2019 - 15:06 | | DHA

Nikah törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Arnavutköy Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobildeki Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Nikah törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Nikah törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Nikah törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Nikah törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
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Arnavutköy’de meydana gelen kazada bir kadın hayatını kaybederken, aynı araçtaki 4 kişi ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Ayşe Gülen Özkan'ın yakınlarıyla birlikte oğlunun nikah törenine gittiği öğrenildi. Kaza anı işyeri kamerasına saniye sniye yansıdı.

Kaza, Arnavutköy Habipler yolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Oğullarının nikah töreni için Gümüşhane’den gelen aile, Bayrampaşa’daki nikah salonuna giderken bindikleri 34 DG 5995 plakalı otomobil hatalı sollama yaptığı iddia edilen 34 BRG 405 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası defalarca takla atan araçta damadın annesi Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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