Nilperi Şahinkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Bürsin'den Nilperi Şahinkaya açıklaması

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

1988 senesinin 23 Şubat tarihinde Batı Afrika'da yer alan bir ülke olan Senegal'de hayata gözlerini açan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris'te aldı. Ardından ortaokula ise Bern'de giden Şahinkaya, annesinin istediği isim olan Nil'e ek olarak dedesinin gördüğü rüya üzerine ismine eklenen Peri kelimesi ile birlikte Nilperi ismini aldı. 2003 senesinde Türkiye'ye dönüş yaparak 15 yaşında Ankara'ya yerleşen genç oyuncu, lise eğitimini aldığı Charles de Gaulle Fransız Lisesi'nden 2006 senesinde mezun oldu.

Lisenin ardından üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde gören aktris, 2006 senesi ile 2010 senesi arasında Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde dört senelik bir eğitim aldı. Mesleği diplomatlık olan babası sayesinde küçük yaşta olmasına rağmen birçok ülke ve birbirinden farklı kültürdeki insanları görme şansı elde eden Nilperi Şahinkaya, üniversite yıllarında ünlü televizyon dizisi Deniz Yıldızı'nda rol aldı. Bu dizide Hande karakterini canlandıran Şahinkaya, üniversitesinin Yüksek Şeref Listesi'ne girerek mezun olan öğrencilerinden biri oldu.

2010 senesinin Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil edilen sanatçı, bu gelişmenin ardından İstanbul'a yerleşme kararı aldı. Dizideki Mesude karakterine hayat veren oyuncu, başarılı performansı ile bir hayli dikkat çekti. Ardından Kayıp isimli dizideki Defne ve Sedef karakterlerini oynayan genç yetenek, Kiraz Mevsimi isimli dizinin başrollerinden biri olan Şeyma karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.

2016 senesinde N'olur Ayrılalım isimli dizinin başrollerinden biri olan Temmuz Akıncı'yı oynayan Nilperi Şahinkaya, ünlü bir tiyatro oluşumu olan Oyun Atölyesi'nde sahnelenen Kim Korkar Hain Kurttan isimli tiyatro oyununda da Honey karakterine hayat verdi. Çağrı Vila Lostuvalı tarafından yönetilen ve ATV ekranlarında seyirci ile buluşan Bu Şehir Arkandan Gelecek isimli dizideki Aslı karakterini oynayan oyuncu, Tevfik d’Or Tiyatro Festivali'nde En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Aynı festivalde bir de Fransız Büyükelçisi Özel Ödülü'ne layık görülen sanatçı, 30 yıla pek çok büyük başarı sığdırmayı başardı.



KEREM BÜRSİN'DEN NİLPERİ ŞAHİNKAYA AÇIKLAMASI



Dijital platform üzerinden yayınlanan "Yaşamayanlar" dizisinde partner olduğu Nilperi Şahinkaya'dan bahseden oyuncu, "Partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da "Gel beni öp" diyordu." şeklinde konuştu.