Nimri Köyü’ne ‘Semah’ heykeli

Heykeltıraş Mehmet Aksoy, bu yıl ilk kez düzenlenen Nimri Köyü Sanat Projesine “Semah” isimli heykeli ile destek verme kararı aldı. Proje Elazığ’ın Keban ilçesi, Nimri köyünde 25 - 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mehmet Aksoy tasarımını yapıp yönettiği heykel çalışmasını, yörede görülen, adına “Kulluk” denen, doğadaki taşların üst üste konulması ile yapılmış insan şeklini andıran dikilitaş anıtlardan esinlenerek hayata geçirdiğini anlatıyor. Kulluklar, antik zamanlardan bu güne insanların yol ve yön bulmalarına rehber olmuş işaretler olarak tanımlanıyor.

Öğrencilerin desteği

Aksoy “Nimri Kullukları” projesi için hazırladığı çalışma ile ilgili şunları söyledi: “Taşı taş üstüne koymak derler hani, bir şeyi yapmak, emek vermek anlamında. Kulluklarda da bu artık metaforik anlam taşımıyor birebir öyle, ama yeni metoforlara gebe... Taşı taş üstüne koyuyorlar ve bu o coğrafi bölgede bulunan genellikle say taşlarından yapılıyor. Birilerine bir yeri, bir yönü tarif etmek. onları yönlendirmek için bu üst üste konan taşlar, kerteriz noktası olarak da kullanılıyor. Nimri’de ‘Kulluk’ diye adlandırılan bu taşların, dünyanın bir çok yerinde, farklı isimlerle, farklı amaçlarla var olduğunu görüyoruz, astrolojik yada tinsel amaçlar da olabiliyor bu. Ben de gökteki enerjinin yere, yerdekinin de göğe aktarılmasında insanın iletken olarak görülmesi şamanik fikrinden çıkarak taşları üst üste kendimce koymayı düşündüm. ‘Semah’ heykeli böyle ortaya çıktı. Yapımında başta heykeltıraş Ferit Yazıcı ve Antalya Güzel Sanatlar Fakültesi’nden öğrencilerinin katkıları var.”

Aksoy’un Eseri ilk kez bir köyde

“Semah” çalışmasının kurulumu, 29 Ağustos günü Nimri köyü girişine inşa edilen alanda, proje destekçileri ile birlikte saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Bu yerleştirme ile, Türkiye ve Avrupa’nın bir çok kentindeki meydanları süsleyen heykelleri ile bilinen Aksoy’un ilk kez bir eseri Anadolu’nun bir köyüne yerleştirilecek. 2019 yılı Nimri Köyü Sanat Projesi kapsamında, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bölümünden öğrencileri ve öğretim üyeleri de bir çalışma yapıyor. Üniversiteden Aylin Beyoğlu ve Şükrü Gürkan Uzunköprü’nün yönetiminde, “Trakya” isimli bir kulluk anıtı hazırlanıyor. 28 Ağustos’ta Nimri’nin dağlık bölgesinin başladığı Karşıbaşı’nda anıtın açılışı yapılacak.