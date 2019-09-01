Ninja Kaplumbağalar 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Ninja Kaplumbağalar 2 filmşi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Serinin ikinci filmi Ninja Kaplumbağalar 2'de ilk filmde yaşanan olayların ardından intikam güdüsüyle dolan Shredder bir şekilde kaplumbağaların mutasyonunun altında yatan gizemi keşfeder

NİNJA KAPLUMBAĞALAR 2 FİLMİ KONUSU

Suç karşı savaşan Ninja Kaplumbağalar, Michaelangelo, Donatello, Raphael ve Leonardo, ezeli düşmanları Shredder’a karşı savaşmaya devam ediyor. İlk filmdeki olayların ardından intikam güdüsüyle dolan Shredder bir şekilde kaplumbağaların mutasyonunun altında yatan gizemi keşfeder ve kaplumbağaların yapıldığı içeriği icat eden çılgın profesör Jordan Perry’i kaçırır. Böylece hiç olmadığı kadar tehlikeli bir düşman haline gelir. Shredder şimdi bu karışımı kullanarak bir yeni bir mutant ordu yaratıp Ninja Kaplumbağalar’ı yok etmeye çalışacaktır.

İlk filmin aksine Ninja Kaplumbağalar’ın kendilerine has silahlarını kullandıklarına az şahit olduğumuz bu devam filminin ilk filme oranla daha dengeli bir şiddet eksenine oturtulduğu söylenebilir.