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01.09.2019 - 13:03

Ninja Kaplumbağalar 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Ninja Kaplumbağalar 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ilre buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Michael Pressman'ın yer aldığı Ninja Kaplumbağalar 2 filminin başrollerinde Mark Caso, Michelan Sisti, Kenn Scott, Megan Fox, Paige Turco gibi isimler yer alıyor. Peki Ninja Kaplumbalar 2 filminin konusu ne?

Ninja Kaplumbağalar 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Ninja Kaplumbağalar 2 filmşi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Serinin ikinci filmi Ninja Kaplumbağalar 2'de ilk filmde yaşanan olayların ardından intikam güdüsüyle dolan Shredder bir şekilde kaplumbağaların mutasyonunun altında yatan gizemi keşfeder

 NİNJA KAPLUMBAĞALAR 2 FİLMİ KONUSU

Suç karşı savaşan Ninja Kaplumbağalar, Michaelangelo, Donatello, Raphael ve Leonardo, ezeli düşmanları Shredder’a karşı savaşmaya devam ediyor. İlk filmdeki olayların ardından intikam güdüsüyle dolan Shredder bir şekilde kaplumbağaların mutasyonunun altında yatan gizemi keşfeder ve kaplumbağaların yapıldığı içeriği icat eden çılgın profesör Jordan Perry’i kaçırır. Böylece hiç olmadığı kadar tehlikeli bir düşman haline gelir. Shredder şimdi bu karışımı kullanarak bir yeni bir mutant ordu yaratıp Ninja Kaplumbağalar’ı yok etmeye çalışacaktır.

İlk filmin aksine Ninja Kaplumbağalar’ın kendilerine has silahlarını kullandıklarına az şahit olduğumuz bu devam filminin ilk filme oranla daha dengeli bir şiddet eksenine oturtulduğu söylenebilir.

 

Konyaaltı Sahili için 'çekilme' uyarısıANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında başlattığı ve ilk etabını 2019 yılının ocak ayında hayata geçirdiği Boğaçayı'nda son dönem meydana gelen yosunlaşma, görüntü kirliliği yarattı. Proje kapsamında yıllık 34 santimetre rüsubat (tortu-çökelti) öngörülürken, 6 ayda deredeki rüsubat birikintisi 150 santimetreyi aşınca taşkın riskinin yanı sıra Konyaaltı Sahili'nin bir bölümünün çekilme (kıyı erozyonu) sonucu yok olma riski ortaya çıktı
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