Nişanlı çift, havuz başında bayılıncaya kadar dövüldü

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki olay, 14 Temmuz Pazar günü saat 18.30 sıralarında yaşandı. Bir sitede oturan Çiğdem K., çocuklarına tekme attığı iddiasıyla komşusu Hatice D.'yi telefonla arayarak, havuz başına çağırdı. Havuz başına gelen Hatice D., bir anda kendisini çağıran komşusu ve yanındaki 3 kadının saldırısına uğradı. Durumu gören Osman Erdoğan olaya müdahale edip, nişanlısı Hatice D.'yi korumaya çalıştı.



BAYILANA KADAR VURDULAR



Bu sırada havuz kenarında oturan Çiğdem K.'nin yakınlarından Talat K., Osman Erdoğan'a yumruk attı. Kavgaya Çiğdem K.'nin yakınları Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. ve Şeref K. da karıştı. Hatice D. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Osman Erdoğan, bayılan nişanlısını üzerine kapanarak, darbelerden korumaya çalıştı. Buna rağmen kalabalık grup, Erdoğan ve nişanlısını dövmeye devam etti.



Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Osman Erdoğan ve nişanlısını, ailenin elinden kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Osman Erdoğan ve Hatice D., hastaneye götürüldü. Darp raporu alan çift, Çiğdem K., Talat K., Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. ve Şeref K.'den şikayetçi oldu.



'EV ARIYORUZ'



Nişanlısının olaydan çok etkilendiğini ve siteye girmek istemediğini belirten Osman Erdoğan, "Taşınmak için ev arıyoruz" dedi. Hatice D. ise iddia edildiği gibi Çiğdem K.'nin çocuğuna vurmadığını, ailenin önce nişanlısına saldırdığını sonra da kendisini bayıltıncaya kadar dövdüklerini anlattı.



Havuz başındaki kavga anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

'ÜZERİNE KAPANIP KORUMASAM ÖLDÜRECEKLERDİ'



Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde oturdukları sitede, komşuları tarafından dövülen özel güvenlik görevlisi Hatice Durası ve meslektaşı olan nişanlısı Osman Erdoğan, olayın şokunu halen atamadıklarını söyledi.

Erdoğan, nişanlısının çok etkilendiğini, siteye girmek istemediğini, taşınmak için ev aradıklarını belirtti. Kavganın ardından kendilerinin de yakınlarının da tedirgin yaşadığını kaydeden Erdoğan, “Nişanlımı yerde yatarken gördüm. Üzerine kapanıp kollarını ve bacaklarını tutmuşlar, yumruk atıyorlardı. Nişanlım baygın halde ama hala vuruyorlar. Onu korumak için üzerine kapandım. Ben o an yetişmesem bugün cenazesini alacaktım. On kişi saldırdı bize" dedi.



'KOLLARIMA VE BACAKLARIMA OTURUP BENİ DARBETTİLER'



Hatice Durası ise komşusu Çiğdem K.'nin kendisini, oğlunu gönderek konuşmak için havuzun yanına çağırdığını anlattı. Havuz kenarına gittiği anda saldırıya uğradığını ifade eden Durası, "Kendimi savunmaya çalışsam da yere yıktılar beni. O an baygınlık geçirdim. Görüntülerden gördüğüm kadarıyla ben yerde yatarken, kollarıma bacaklarıma oturup beni darbetmişler. Üzerime kapanıp beni korumaya çalışan nişanlımı da darbettiler. 'Bizimle uğraşılmaz' diyorlar. Bizi tehdit ediyorlar" diye konuştu.