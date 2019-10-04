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04.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Nobel Edebiyat Ödülü 10 Ekim’de açıklanıyor

Geçen yıl yaşanan taciz skandalı nedeniyle takdim edilmeyen ve bu yıl hem 2018 hem de 2019 kazananına sunulacak olan Nobel Edebiyat Ödülü’nün açıklanacağı tarih Nobel Ödülleri’nin resmi Twitter sayfasında duyuruldu. Buna göre 2018 ve 2019’un Nobel Edebiyat Ödülü sahipleri 10 Ekim’de açıklanacak.

Nobel Edebiyat Ödülü 10 Ekim’de açıklanıyor

 Geçen yıl kasım ayında ortaya çıkan cinsel istismar skandalı dolaylı olarak İsveç Akademisi’ni de vurmuştu. İsveç Akademisi üyesi olan ve Nobel Edebiyat Ödülü’nde etkin olduğu bilinen Katarine Frostenson’un kocası Jean Jacques Arnault hakkında 18 kadın suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olayların ışığında, üç akademi üyesi, yaşananların üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddia ederek istifa etmiş ve bir üye ise daha istifayı düşündüğünü açıklamıştı. Bu yıl verilecek ödüller öncesinde Nobel Ödülleri’nin web sitesinden Edebiyat Ödülleri Komitesi de duyuruldu. Buna göre profesör Anders Olsson Nobel Edebiyat Ödülü Komitesi’nin başkanlığını üstleniyor. Diğer üyeler ise şöyle sıralandı: Per Wästberg (yazar), Kristina Lugn (yazar), Jesper Svenbro (yazar).

 

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