Nobel Edebiyat Ödülü 10 Ekim’de açıklanıyor

Geçen yıl kasım ayında ortaya çıkan cinsel istismar skandalı dolaylı olarak İsveç Akademisi’ni de vurmuştu. İsveç Akademisi üyesi olan ve Nobel Edebiyat Ödülü’nde etkin olduğu bilinen Katarine Frostenson’un kocası Jean Jacques Arnault hakkında 18 kadın suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olayların ışığında, üç akademi üyesi, yaşananların üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddia ederek istifa etmiş ve bir üye ise daha istifayı düşündüğünü açıklamıştı. Bu yıl verilecek ödüller öncesinde Nobel Ödülleri’nin web sitesinden Edebiyat Ödülleri Komitesi de duyuruldu. Buna göre profesör Anders Olsson Nobel Edebiyat Ödülü Komitesi’nin başkanlığını üstleniyor. Diğer üyeler ise şöyle sıralandı: Per Wästberg (yazar), Kristina Lugn (yazar), Jesper Svenbro (yazar).