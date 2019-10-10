Nobel Edebiyat Ödülü: Bahisler ne diyor?

Yaşanan taciz skandalları ve bunların ortaya çıkma sürecinde verilen istifalar, Nobel Edebiyat Ödülü’nün bir yıl askıya alınmasıyla sonuçlanmıştı. Ardından bir grup edebiyatçı “Alternatif Nobel Edebiyat Ödülü” verme kararı alıp, şeffaf bir biçimde seçmeler yapacaklarını duyurmuş ve geçen yılın ekim ayında sessiz sedasız Fransız yazar Maryse Condé’ye Alternatif Nobel Ödülü takdim edilmişti.

R.R. Mardin, Cardenal...

Hakiki Nobel Ödülleri’ni veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi ise geçen yıl mayıs ayında Nobel Edebiyat Ödülü’nün 2019 senesinde 2 isme birden verileceğini duyurdu. Bu da önce İsveç Kraliyet Akademisi’nin yeni bir Edebiyat Komitesi oluşturması ve ardından Nobel Edebiyat Ödülü’nün 2018 kazananının belirlenmesi anlamına geliyordu. Resmi internet sitesinden geçen hafta açıklama yapan akademi, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazananların duyurusunun bugün yapılacağını müjdeledi. Bu duyuru ne zaman yapılsa, bahis siteleri de hemen listeler yayınlayıp Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanma ihtimali olan isimleri ve bahis oranlarını yayınlar. Yine gelenek bozulmadı ve uzun uzun listeler ortaya çıktı.

Bu bahislere göre, 251’e 1’le Edebiyat Ödülü’nü alacak isim “Taht Oyunları”nın yaratıcısı George R.R. Martin. Ancak bu uçuk tahmin birçok bahisçiye göre oldukça yüksek ve Martin’in kazanma ihtimali de sıfıra yakın. George R. R. Martin’i Nikaragua’lı Katolik rahip Ernesto Cardenal takip ediyor. Bahislerde Cardenal’in oranları 41’e 1. Uzmanlar, Cardenal için de yine aynı yorumu yapıyor.

Kadınların tarafında

Başvuruyla ya da herhangi bir duyuru yöntemiyle verilmeyen Nobel Edebiyat Ödülü, İsveç Kraliyet Akademisi’ne bağlı Edebiyat Komitesi’nin seçtiği isimler arasından belirleniyor. İstifaların ardından yeni bir oluşuma giden komitenin bu yıldan itibaren başkanlığını Anders Olsson yürütüyor. Olsson, yılın ilk günlerinde ajanslara yaptığı açıklamada “Önceliğimiz çeşitlilik” diyerek seçimlerinde politik doğruculuk tarafında durduklarına vurgu yapıyordu. “Ufkumuzu

daha da genişletmemiz gerekiyor. Edebiyat alanında Avrupa merkezci bir yaklaşım benimsenmişti ancak artık yönümüzü dünyaya çevirdik. Eskiden daha çok, erkek yazar odaklı bir anlayış vardı. Ama şimdi çok önemli kadın yazarlarımız var. Dolayısıyla ödül ve ödüle uzanan tüm aşamalar bu düşünceyi merkeze alarak şekillendirilecek” diyerek bu yılki ödüllerden birinin mutlaka kadın bir yazara verileceğinin sinyallerini veriyordu.

Ödüller bugün Türkiye saatiyle 14.00’te duyurulacak. Kazananları, 2019’da göreve getirilen İsveç Kraliyet Akademisi 11’inci Başkanı ve Daimi Sekreteri Mats Malm duyuracak

Atwood favorilerde

Türkçeye de kitapları çevrilen Kanadalı şair Anne Carson, 5’e 1, Margaret Atwood 6.50’a 1, Alternatif Nobel Ödülü’nün 2018 kazananı Maryse Condé 7.50’a 1, Polonyalı yazar Olga Tokarczuk 8’e 1, Avusturyalı yazar Lyudmila Ulitskaya 9’a 1 ve son yılların bahis favorilerinden Kenyalı yazar Ngugi Wa Thiong’o ile Japon yazar Haruki Murakami 11’e 1 oranlarıyla bahis listelerini domine ediyor. Çoğu edebiyat eleştirmenine göre Atwood bu yılın favorilerinden.