28.10.2019 - 13:22 |
Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler
28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tam gün resmi tatil olması vatandaşları arayışa geçirdi. İlaç ihtiyacı olanlar, nöbetçi eczaneleri araştırmaya başladı. İşte nöbetçi eczane adresleri...
'İstanbul nöbetçi eczaneler' arayışı yoğun ilgi görmeye başladı. Yaşadığı ilçenin nöbetçi eczanesini öğenmek isteyenler, internet üzerinden nöbetçi eczaneler listesini araştırıyor. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan nöbetçi eczanelerin adresleri haberimizde yer alıyor.
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Kampüste hayatını kaybetmişti! O görüntüler ortaya çıktıİzmir’in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'ın (23) traktörün altında kalarak, yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zambak'a, traktör sürücüsü ile 2 kişinin yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.