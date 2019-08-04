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04.08.2019 - 08:28| ANKARA Milliyet

Norveç sorumlusu yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK’nın Avrupa’daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu olduğu belirlenen terörist M.S. MİT ve emniyet birimlerince düzenlenen ortak operasyonla Bursa’da yakalandı. Norveç’te örgüt adına ‘sorumlu’ düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen PKK’lı tutuklandı.

Norveç sorumlusu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Norveç’te PKK/KCK adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren M.S. bir süre önce Türkiye’ye giriş yaptı. PKK’lı terörist, MİT ve emniyet birimlerince takibe alındı. PKK/KCK’nın Avrupa’daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden de sorumlu olduğu belirlenen M.S., yurt dışına kaçma şüphesi oluşması üzerine 27 Temmuz’da MİT ve Bursa polisinin ortak operasyonuyla Bursa’da yakalandı.

ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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