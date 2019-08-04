04.08.2019 - 08:28| ANKARA Milliyet
Norveç sorumlusu yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK’nın Avrupa’daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu olduğu belirlenen terörist M.S. MİT ve emniyet birimlerince düzenlenen ortak operasyonla Bursa’da yakalandı. Norveç’te örgüt adına ‘sorumlu’ düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen PKK’lı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Norveç’te PKK/KCK adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren M.S. bir süre önce Türkiye’ye giriş yaptı. PKK’lı terörist, MİT ve emniyet birimlerince takibe alındı. PKK/KCK’nın Avrupa’daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden de sorumlu olduğu belirlenen M.S., yurt dışına kaçma şüphesi oluşması üzerine 27 Temmuz’da MİT ve Bursa polisinin ortak operasyonuyla Bursa’da yakalandı.