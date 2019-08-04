Norveç sorumlusu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Norveç’te PKK/KCK adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren M.S. bir süre önce Türkiye’ye giriş yaptı. PKK’lı terörist, MİT ve emniyet birimlerince takibe alındı. PKK/KCK’nın Avrupa’daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden de sorumlu olduğu belirlenen M.S., yurt dışına kaçma şüphesi oluşması üzerine 27 Temmuz’da MİT ve Bursa polisinin ortak operasyonuyla Bursa’da yakalandı.