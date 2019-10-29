Noterler bugün açık mı? 29 Ekim'de Noterler hizmet veriyor mu?

Noterler bugün açık mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 29 Ekim'de noterde işlemi olan vatandaşlar bugün Noterlerin hizmet verip vermediğine ilişkin soruya yanıt arıyor. Türkiye Noterler Birliği resmi sitesi üzerinden yapılan sorgulamada Bugün noter hizmetinin yer almadığı bilgisi yer alıyor?

NOTERLER BUGÜN AÇIK MI?

29 Ekim'de noterler hizmet vermeyecek. Noter'de işlemi olan vatandaşlar 30 Ekim Çarşamba gününden itibaren yeniden işlemlerini her zamanki gibi gerçekleştirmeye devam edebilecek.