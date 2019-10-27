Noterler yarın açık mı? 28-29 Ekim'de noterler çalışacak mı?

Noterler yarın açık mı sorusu sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. 29 Ekim tatili nedeniyle yarın tüm kamu kurum ve kuruluşları öğleye kadar mesaiye devam edecek. 29 Ekim'de ise resmi tatil olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek.

NOTERLER YARIN AÇIK MI?

29 Ekim tatili öncesinde işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar noterler yarın açık mı sorusuna yanıt arıyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşları yarın öğeleye kadar çalışacak. Öğleden sonra ise 29 Ekim tatili başlayacağı için 1,5 gün noterler hizmet veremeyecek.