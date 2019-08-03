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03.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Notos’un konuk editörü Sönmez

Edebiyat dergisi Notos, her yıl bir sayısını bir yazar editöre teslim ediyor ve onun editörlüğünü koşulsuz kabul ediyor.

Notos’un konuk editörü Sönmez

Notos’un bu yılki konuk editörü “Kuzey”, “Masumlar”, “İstanbul İstanbul” ve “Labirent” romanlarının yazarı Burhan Sönmez. Konu başlığı “Bir Dünya Edebiyatı Var mı?” olarak belirlenen dergide Burhan Sönmez, Serhat Uyurkulak, Şükrü Argın, Martin Puchner, Sabine Adatepe, Deniz Gündoğan İbrişim , Hayri K. Yetik, Müslüm Yücel  ve Seval Şahin’in yazıları, Ömer Faruk Yaman, Seda Mit ve Ömer Koçağ’ın desenleri yer alıyor.

Notos’un bu sayısında 1999’da Vahşi Hafiyeler romanıyla, daha önce Márquez ve Llosa’ya verilen Rómulo Gallegos Ödülü’nü kazanan, en seçkin Latin Amerikalı romancılardan Roberto Bolaño ile yapılmış bir söyleşi yer alıyor.

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