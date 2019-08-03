Notos’un konuk editörü Sönmez

Notos’un bu yılki konuk editörü “Kuzey”, “Masumlar”, “İstanbul İstanbul” ve “Labirent” romanlarının yazarı Burhan Sönmez. Konu başlığı “Bir Dünya Edebiyatı Var mı?” olarak belirlenen dergide Burhan Sönmez, Serhat Uyurkulak, Şükrü Argın, Martin Puchner, Sabine Adatepe, Deniz Gündoğan İbrişim , Hayri K. Yetik, Müslüm Yücel ve Seval Şahin’in yazıları, Ömer Faruk Yaman, Seda Mit ve Ömer Koçağ’ın desenleri yer alıyor.

Notos’un bu sayısında 1999’da Vahşi Hafiyeler romanıyla, daha önce Márquez ve Llosa’ya verilen Rómulo Gallegos Ödülü’nü kazanan, en seçkin Latin Amerikalı romancılardan Roberto Bolaño ile yapılmış bir söyleşi yer alıyor.