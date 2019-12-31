MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir yılda 47 milyon işlem yaptı
ABONE OL
31.12.2019 - 18:22 | | AA

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir yılda 47 milyon işlem yaptı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diğer işlemlerinde bu yıl 47 milyonu aşkın vatandaşa hizmet sunuldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir yılda 47 milyon işlem yaptı

 

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde bu yıl 18 milyon 566 bin 381 kimlik kartı, 5 milyon 379 bin 63 sürücü belgesi, 2 milyon 180 bin 87 yeni nesil pasaport ve diğer hizmetler dahil olmak üzere 47 milyonu aşkın vatandaşa hizmet verildi.

Paylaşımda, "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevli, özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte 2020'de de aynı azim ve anlayışla hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulunduSakarya'nın Karasu ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılbaşı Kutlama Mesajları 2020 ❤️ Yeni yıl sözleri, resimli kısa uzun etkileyici mutlu yıllar mesajları - Hoşgeldin 2020 dilekleriniz için en anlamlı tebrik mesajları Milliyet'te

Yılbaşı Kutlama Mesajları 2020 ❤️ Yeni yıl sözleri, resimli kısa uzun etkileyici mutlu yıllar mesajları - Hoşgeldin 2020 dilekleriniz için en anlamlı tebrik mesajları Milliyet'te

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Sıradaki Haber