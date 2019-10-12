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12.10.2019 - 11:06 | | DHA

Nusaybin şehidinin tabutuna kızlarının düğünde giyeceği takım elbise bırakıldı

Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin dün Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlediği havan saldırısında şehit olan 8 kişi toprağa verildi. Saldırıda şehit olan manav Mehmet Şirin Demir'in (50) tabutunun üzerine kızlarının düğününde giymek için aldığı takım elbise konuldu.

Nusaybin şehidinin tabutuna kızlarının düğünde giyeceği takım elbise bırakıldı
Nusaybin şehidinin tabutuna kızlarının düğünde giyeceği takım elbise bırakıldı
Nusaybin şehidinin tabutuna kızlarının düğünde giyeceği takım elbise bırakıldı
Nusaybin şehidinin tabutuna kızlarının düğünde giyeceği takım elbise bırakıldı
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Nusaybin ilçesine dün YPG'li teröristlerin Kamışlı kentinden attıkları havan mermilerinden 8 sivil şehit olurken, 35 kişi de yaralandı. Saldırıda şehit olanlar Nusaybin'de gözyaşları içinde ve teröre lanet yağdırılarak, toprağa verildi.

Toprağa verilen 8 şehitten biri de Nusaybin'de manavlık yapan ve TRT Kurdi muhabiri Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir oldu. Demir için, sabah saatlerinde Molla Ahmet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Demir'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Hacılar Mezarlığı'na getirildi. Mezarlıkta, Demir'in tabutuna kızlarının düğününde giymek için aldığı takım elbise konuldu. Mehmet Şirin Demir, Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakılarak, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
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