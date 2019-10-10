‘O adam benim babam değil’

Kırıkkale’de 6 yıl önce boşandığı eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızı F.B.V’nin gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan (43) dün ilk kez mahkemeye çıktı. Ağır yaralanan Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken “ölmek istemiyorum” diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açmıştı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, “canavarca hisle tasarlayarak öldürme” suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Varan, Emine Bulut’un ailesi ve çok sayıda avukat katıldı. Annesi gözlerinin önünde öldürülen F.B.V., güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna getirilmedi. Küçük kız, adliyede farklı bir odadan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Olay gününü anlatan F.B.V., “O gün çarşıya gittik annemle. Mesaj attı, ‘neredesiniz’ dedi. Ben de olduğumuz yeri söyledim. Geldi, bir kafede oturduk. Ben yemek yerken annemle konuştular. Kafeden çıktıktan sonra peşimizden gelince korkup karakola gittik. Karakoldan çıkıp eve gitmek için dolmuş durağına gittik. Arkamızdan dolmuşa binerek, annemin kolunu sıktı. Tişörtünü kaldırıp bıçağını gösterdi. Annemi ve beni dolmuştan indirerek dönerciye girdik. Sonra da olanlar oldu. Ben şöyle dışarıya baktığım an annemin boynuna sarılıp boynunu kesti. Elimdeki poşeti, tableti kafasına attım. Ama engelleyemedim. O kişi benim babam değil onu da söylemiş olayım” dedi.

Susma hakkını kullandı

Sanık Fedai Varan, susma hakkını kullanırken, sanık avukatı Ersoy Aytaç, “Görüntüler bana ulaşmadı, bunları incelemem için bana süre verilmesi lazım” diyerek savunma için ek süre talep etti. Varan’ın avukatı, iddianamenin, “kasten öldürmek” suçundan dolayı dava açıldığını, yaşanan olayın kadın cinayeti olduğunu savundu. Varan’ın avukatı, “Bulut, 29 dakika karakolda sığınmıştır. Kolluk kuvvetlerinin zaafiyeti yok mudur?” dedi. Cumhuriyet savcısı sanık Varan’ın hiçbir indirim uygulanmadan “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve dosyanın karara bağlanması için duruşmayı 21 Ekim’e erteledi.

‘Artık ölmek istemiyoruz’

Duruşma sırasında söz alan Kadın Cinayetleri Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Biz kadınlar yaşamak istiyoruz, artık ölmek istemiyoruz. Katiller sırf kravat taktıkları için indirim alamasın” dedi. Duruşmayı geçen ocakta Çankaya Üniversitesi’nde sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar da ile çok sayıda kadın da izledi.