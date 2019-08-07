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07.08.2019 - 17:05| AA

"O anda son duamı ediyordum"

Aydın'da yangın çıkan evde mahsur kalan ve mahalle sakinlerince kurtarılan 24 yaşındaki genç, kendisini kurtaranlara teşekkür ziyaretinde bulundu.

"O anda son duamı ediyordum"

Kurtuluş Mahallesi'nde dün bir apartmanın birinci katında çıkan  yangında pencere korkuluklarının kırılmasıyla kurtarılan Adnan Menderes  Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi Mert Can (24), kendisini kurtaran mahalle esnafıyla  görüştü.

O anda son duamı ediyordum

Tamamen yanan evden kurtarılma anını gazetecilere anlatan Can, yangın çıktığı sırada uyuduğunu ve bir süre sonra öksürmeye başladığını aktaran Can,  şunları belirtti:

"Gözlerimi bir açtım her yer simsiyah, hiçbir şey görünmüyor. Kapıyı kapatacaktım duman gelmesin diye ama çok sıcaktı yapamadım. Camdan atlayayım  dedim ama korkuluklar vardı. En sonunda bağırmaya başladım 'Yardım edin' diye.  Esnaf ve mahallenin gençleri geldi, korkuluğu kırdılar, sonrasını pek  hatırlamıyorum."

Ölümden kıl payı kurtulduğunu vurgulayan Can, "O anda son duamı  ediyordum. Hatta kelimeişehadet bile getirdim. Allah’a şükür kurtulduk." diye  konuştu.

Vatandaşlardan Hilmi Eskin ise Can'ı sağ salim karşısında gördüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Sezer Sezgin Tutak da "Kim olsa aynı şeyi yapardı. Baktık zor  durumdaydı. Korkulukları kırıp kurtardık. Herkes telaş içerisindeydi. Kardeşimizi  iyi görmek bizi mutlu etti." diye konuştu.

Can'ın birlikte aynı evde kaldığı diğer 2 öğrenci arkadaşı da zor durumda olduklarını, tüm eşyalarının yandığını dile getirdi.

 

 

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