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26.01.2020 - 13:27 | | İHA

Azize Çelik'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'da UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik'in annesi olduğu öğrenilen Sakine Düşmez'in cansız bedeni enkazdan çıkartıldı. O anları anlatan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı.

Azize Çelik'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ’ın Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken 5 katlı binada enkaz altında kalan son kişi olarak değerlendirilen Sakine Düşmez de depremden 39 saat sonra çıkartıldı. UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik'in annesi olduğu öğrenilen Sakine Düşmez, ekiplerin titiz çalışması sonucu enkazın altından çıkartıldı. Yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşlı kadını göçüğün altından çıkartan ekipte yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, enkazın altında kalan kişiyi de çıkarttıklarını dile getirdi. Yaşanan depremi ve sonrasındaki kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sakine Düşmez’in de 5 katlı Aykent apartmanının enkazının altından çıkartılmasıyla birlikte Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken iki binaya ait enkazları kaldırma çalışmalarına iş makineleriyle devam edileceği belirtildi.

 

 

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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