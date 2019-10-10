O baba tutuklandı!

Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere sebep olan görüntünün ardında, baba için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından da adliyeye sevk edilen baba “kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Tuğba A.’nın 5 Ekim’de Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’ne giderek şiddet gördüğü babasından şikayetçi olduğu Muzaffer A.’nın ifadesinin alındığı, ardından uzaklaştırma tedbiri konularak serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

‘Sadece tokat attım’

Muzaffer A.nın ifadesinde, “Ben sadece bir tokat attım” dediği öğrenildi. Muzaffer A.’nın 17 yaşındaki oğlu, babasının lehine, ablasının ise aleyhine tanık olarak ifade vermek istediği öğrenildi. Tuğba A. yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Babam yıllardır bana şiddet uyguluyordu. Ben küçükken de anneme uyguluyordu. Daha sonra bana yöneldi. Çocukluğumdan beri şiddet görüyorum. En son görüntülerdeki şiddetin sebebi; salonun penceresinin açık kalmasıydı. Daha önce de kumanda sebebiyle süpürgenin borusuyla avucuma vurup, avucumu patlatmıştı. Videoda gördüğünüz görüntülerde Cumartesi günü yaşandı. Gördüğüm şiddet nedeniyle doktora gittiğimde de, doktor beni karakola yönlendirdi. Gidip şikayetçi oldum ve 10 gün uzaklaştırma kararı verdiler.”

Tuğba’yı bakanlık sahiplendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tuğba Akkaş isimli genç kızın babasının şiddetine maruz kaldığı görüntüler üzerine harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yapılan inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla aileye nakdi destek de yapılacaktır. Tuğba kızımız, annesi ve kardeşinin bu süreci en kısa sürede atlatabilmeleri için aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir.