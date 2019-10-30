O babaanne konuÅŸtu! Torunumun annesi uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±

Almanya'da yaÅŸayan Umut K., birlikte olduÄŸu Rebecca S.ve 11 aylÄ±k Ã§ocuklarÄ± Nazar'la birlikte AÄŸustos ayÄ±nda Bursa'nÄ±n MustafakemalpaÅŸa ilÃ§esine geldi. Ã‡ift burada yaklaÅŸÄ±k 1 ay Umut K.'nin annesi Hanife K.'nin evinde kaldÄ±. Ancak daha sonra Umut K., Nazar'Ä± da alÄ±p, kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Rebecca S. de MustafakemalpaÅŸa Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne giderek, ÅŸikayetÃ§i oldu. S. ifadesinde, "TÃ¼rkiye'ye evlenmeye geldik ama burada yaÅŸayamayacaÄŸÄ±mÄ± anlayÄ±nca, gitmek istediÄŸimi sÃ¶yledim. Ã‡arÅŸÄ±da gezerken tuvalete gittim, Umut Ã§ocuÄŸumu alarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±" dedi.

'REBECCA UYUÅžTURUCU KULLANDIÄžI Ä°Ã‡Ä°N ALMANYA'DAN KAÃ‡TI'

OlayÄ±n ardÄ±ndan Almanya'ya dÃ¶nen Rebecca S., sosyal medya hesaplarÄ±ndan aÄŸlayarak yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videosunda, Nazar'Ä±n bulunmasÄ± iÃ§in yardÄ±m istedi. Ãœlkesinde gÃ¼ndem olan anne,Â Ã§ok sayÄ±da Alman yayÄ±n organÄ±nda haber oldu.

Umut K.'nin annesi Hanife K. yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rebecca S.'in TÃ¼rkiye'ye tatile gelmediÄŸini savunarak, "Rebeca uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±, hatta satÄ±cÄ±lÄ±ktan soruÅŸturmasÄ± da var. Bu nedenle Almanya Sosyal Hizmetler Kurumu, Nazar'Ä± annesinin elinden alacaktÄ±. Bunun Ã¼zerine Rebecca bana mesaj atarak, sosyal hizmetlerin her ÅŸeyi bildiÄŸini belirtti. Daha sonra hiÃ§ parasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, torunum Nazar'Ä±n makarna yediÄŸini, annesiyle de kavga ettiÄŸini sÃ¶yledi. Ama Rebecca'nÄ±n uyuÅŸturucu madde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle TÃ¼rkiye'ye gelmek istediÄŸini Ã¶ÄŸrendim. Daha sonra Rebecca ile oÄŸlum Umut, TÃ¼rkiye'ye yerleÅŸmek istediklerini sÃ¶ylediler. YanÄ±mÄ±za geldiler. Ä°lk baÅŸlar iyi gidiyordu. Ä°kinci hafta kriz geÃ§irmeye baÅŸladÄ±. Ã‡ocukla hiÃ§ ilgilenmiyordu, kavga Ã§Ä±karÄ±yordu, sÃ¼rekli geziyordu" dedi.

'HAMÄ°LELÄ°ÄžÄ° SIRASINDA BÄ°LE UYUÅžTURUCU KULLANMIÅž'

Rebecca S.'in uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸunu iddia eden Hanife K., "YÄ±llardÄ±r uyuÅŸturucu kullanÄ±yor. Bir yÄ±ldÄ±r oÄŸlumla birlikte oturuyor. HamileliÄŸi sÄ±rasÄ±nda bile uyuÅŸturucu kullanmÄ±ÅŸ. BunlarÄ±n hepsi doÄŸumda Ã§Ä±kÄ±nca sosyal hizmetler olay el koydu. HaftanÄ±n 3 gÃ¼nÃ¼ Rebecca ve torunum sosyal hizmetlerin gÃ¶zetimi altÄ±ndaydÄ±" diye konuÅŸtu.

Umut K.'nin, kÄ±zÄ±yla gittiÄŸi sabah Rebecca'nÄ±n telefonla konuÅŸmasÄ±nÄ± duyduÄŸunu sÃ¶yleyen Hanife K. ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

Â "OÄŸlum Rebecca'nÄ±n annesiyle konuÅŸtuÄŸunu, saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda annesinin tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±n Rebecca'yÄ± Ä°stanbul'dan alacaÄŸÄ±nÄ± duymuÅŸ. Telefon konuÅŸmasÄ±ndan sonra Rebecca kendisinin ve Nazar'Ä±n eÅŸyalarÄ±nÄ± topladÄ±. OÄŸlum Rebecca'ya Ã§ok yalvardÄ±. Almanya'ya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ takdirde Nazar'a Sosyal Hizmetler Kurumu'nun el koyacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ama Rebecca bunu umursamadÄ±. Bu sÄ±rada Almanya'dan bana para yatmÄ±ÅŸtÄ±. Ben de onlarÄ± Ã§arÅŸÄ±ya gÃ¶nderdim, hem parayÄ± Ã§eksinler hem de gezsinler, biraz yumuÅŸasÄ±nlar diye. Ã‡arÅŸÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra Umut beni arayarak Rebecca'nÄ±n yumuÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin Ã§ocuÄŸunu Almanya'ya gÃ¶ndermek istemediÄŸini sÃ¶yledi. OÄŸlumla Rebecca tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. Umut beni tekrar aradÄ± ve torunumu bir gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne evden uzaklaÅŸtÄ±rmamÄ± istedi. Bunun Ã¼zerine ben de torunumla halama gittim. Daha sonra Umut geldi. Rebecca'nÄ±n fikrinden vazgeÃ§mediÄŸini, Almanya'ya dÃ¶nmek istediÄŸini, TÃ¼rkiye'den nefret ettiÄŸini, insanlarÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Umut, Nazar'Ä± da alarak evden ayrÄ±ldÄ±."

'TORUNUMUN ALMANYA'DA HÄ°Ã‡BÄ°R GELECEÄžÄ° YOK'

Rebecca S.'in yalan sÃ¶ylediÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren Hanife K., "YapÄ±lan haberler asÄ±lsÄ±z tek taraflÄ± haberler. BugÃ¼ne kadar bize kimse, durum hakkÄ±nda bir ÅŸey sormadÄ±. OÄŸlum soy aÄŸacÄ±nÄ± korumak zorunda. Bu nedenle avukatÄ±mÄ±za vekalet verdik. Ben TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±yÄ±m, oÄŸlum TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±. Torunum da TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olacak. TÃ¼rk adaletine gÃ¼veniyoruz ve sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yoruz. Torunumun Almanya'da hiÃ§bir geleceÄŸi yok. Rebecca buraya gezmek iÃ§in gelmedi. Sosyal Hizmetler Kurumu, Rebecca'nÄ±n madde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyordu. Bana Sosyal Hizmetler Kurumu'nun her ÅŸeyi bildiÄŸini, acilen Almanya'yÄ± terk etmesi gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde mesaj attÄ±. Temelli gelmenin zor olduÄŸunu sÃ¶ylesem de Almanya'yÄ± terk etmesi gerektiÄŸini belirtti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± da yaptÄ±. Yani hem satÄ±cÄ±lÄ±ktan hem de kullanÄ±cÄ±lÄ±ktan davasÄ± var. AslÄ±nda Rebecca S. buraya tatile gelmedi, temelli yerleÅŸmek amacÄ±yla geldi" dedi.Â

OÄŸlunun Nazar'Ä±n annesiyle Almanya'da iyi bir geleceÄŸinin olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini belirten Hanife K., torunlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de daha iyi bir geleceÄŸi olduÄŸunu ifade etti.

'DAVA AÃ‡TIÄžIMIZI DUYUNCA TÃœRKÄ°YE'YÄ° TERK ETTÄ°'

Nazar'Ä±n velayetini alabilmek iÃ§in dava aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± belirten Avukat Figen Åžahin SarÄ±bal da "Nazar, TÃ¼rk bir babadan, Almanya'da, evlilik birliÄŸi dÄ±ÅŸÄ±nda olmuÅŸ. HenÃ¼z TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamamÄ±ÅŸ yaklaÅŸÄ±k 10 aylÄ±k bir Ã§ocuÄŸu, Alman vatandaÅŸÄ± olmasÄ± ve velayetinin kendisinde olmasÄ± sebebiyle annesi yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rmek istemiÅŸ. Fakat babasÄ± da bazÄ± nedenlerden dolayÄ±, Ã§ocuÄŸunun yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istememesinden dolayÄ±, Ã§ocuÄŸu annesinden uzaklaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ. Nazar bebeÄŸin doÄŸum belgesine Umut'un ismi baba olarak geÃ§ilmiÅŸ. Ancak Umut'un, TÃ¼rk konsolosluÄŸuna giderek, Nazar'Ä± kendi soyadÄ±na geÃ§irmesi gerekiyordu. Rebecca Alman vatandaÅŸÄ± olduÄŸu iÃ§in ve doÄŸum sÄ±rasÄ±nda bekar olduÄŸuna dair belge olmamasÄ±ndan dolayÄ±, ivedilikle babalÄ±ÄŸÄ±n tespiti davasÄ± aÃ§tÄ±k. Bu davada Rebecca'nÄ±n TÃ¼rkiye'de vermiÅŸ olduÄŸu adrese tebligat yaptÄ±k. Bu tarihte Rebecca, MustafakemalpaÅŸa ilÃ§esindeydi. Emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan kendisine Alman bir tercÃ¼man atanmÄ±ÅŸtÄ±. Biz emniyeti aradÄ±k, davayÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, dosyayÄ± ve bu davadan Rebecca'nÄ±n haberdar edilmesini, varsa avukatÄ±nÄ±n tarafÄ±mÄ±za ulaÅŸmasÄ±nÄ±, ÅŸayet avukatÄ± yoksa da kendisine atanmÄ±ÅŸ bir tercÃ¼manla birlikte aile mahkemesine giderek, dava dilekÃ§esi almasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledik. Fakat Rebecca bunlarÄ± yapmak yerine, davanÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendikten bir hafta sonra TÃ¼rkiye'yi terk etti. TebliÄŸgatlar, TÃ¼rkiye'de karÅŸÄ± tarafÄ± temsil eden bir avukatÄ±n olmamasÄ± nedeniyle tebliÄŸ edilemedi. Bu yÃ¼zden davanÄ±n taraf teÅŸkilinin saÄŸlanabilmesi iÃ§in dilekÃ§emiz Almanca'ya tercÃ¼me edilecek. Daha sonra Rebecca'nÄ±n Almanya'daki adresine tebliÄŸ edilecek. TebliÄŸ yapÄ±ldÄ±ktan sonra da konsolosluk aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Rebecca'nÄ±n doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ± tarihte bekar olduÄŸuna dair resmi bir yazÄ± aldÄ±ktan sonra bizim iÃ§in artÄ±k Nazar tam anlamÄ±yla TÃ¼rk babadan olan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olacak" dedi.

'REBECCA'NIN UYUÅžTURUCU KULLANDIÄžI DELÄ°LLERLE SABÄ°T'

Nazar'Ä±n TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan velayetle ilgili dava aÃ§acaklarÄ±nÄ± belirten avukat Figen Åžahin SarÄ±bal, "Rebecca'nÄ±n Nazar'Ä±n kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddiasÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±ndan beri sÃ¼rekli uluslararasÄ±, ulusal basÄ±nda ve sosyal medyada yÃ¼zlerce haber Ã§Ä±ktÄ±. Rebecca'nÄ±n aÄŸlayarak Ã§ocuÄŸunun kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk polis ve yetkililerinin kendisiyle ilgilenmediÄŸi ÅŸeklinde, Ã¼lkemizi zor duruma sokacak doÄŸru olmayan bir Ã§ok haber yapÄ±ldÄ±. Rebecca'nÄ±n uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸu delillerle belli. Rebecca'nÄ±n uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olmasÄ±ndan kaynaklÄ± Ã§ocuÄŸunu emziremediÄŸi, anne sÃ¼tÃ¼ veremediÄŸi belgelerde mevcut. Ceza soruÅŸturmasÄ± geÃ§irdiÄŸi belli. Bizim ÅŸu an tek korkumuz, Almanya yasalarÄ±na gÃ¶re uyuÅŸturucu maddesi annenin Ã§ocuÄŸu elinden alÄ±narak sosyal hizmetlere teslim ediliyor. Bu durumda sadece kayÄ±tlarda baba olan Umut'un Nazar'Ä± kendi velayetine geÃ§irmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. HÄ±zlÄ± ÅŸekilde Nazar'Ä±n TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± gerekiyor" diye konuÅŸtu.

UMUT NAZAR'I TÃœRKÄ°YE'DE EN Ä°YÄ° ÅžEKÄ°LDE YETÄ°ÅžTÄ°RMEK Ä°STÄ°YOR

Velayet hususunun mahkemece deÄŸerlendirileceÄŸini sÃ¶yleyen avukat SarÄ±bal, "EÄŸer bizde kalÄ±rsa velayet, anne istediÄŸi zaman gelip gÃ¶rebilecek. Annede kalÄ±rsa, TÃ¼rk olduÄŸu iÃ§in biz en azÄ±ndan TÃ¼rk hukukundan doÄŸan haklarÄ±mÄ±zÄ± kadar kullanabileceÄŸiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ daha Ã¶nce Rebecca, Umut'la tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Alman hukukundan gÃ¼Ã§ bularak, aylarca bebeÄŸi Umut'a gÃ¶stermemiÅŸ. Åžimdi aynÄ± korkuyu tekrar yaÅŸÄ±yor Umut. Ã‡ocuÄŸunu kaybetmemek iÃ§in, Ã§ocuÄŸuna daha iyi bir gelecek vermek iÃ§in, bir an Ã¶nce vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±rÄ±p, TÃ¼rkiye'de Nazar'Ä± en iyi ÅŸekilde yetiÅŸtirmek istiyor" diye konuÅŸtu.

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