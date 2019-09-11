11.09.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘O Bölüm 2’den rekor açılış
Türkiye ve dünyada 6 Eylül’de vizyona giren Stephen King uyarlaması ‘O Bölüm 2/It Chapter Two”, 5-7 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de vizyona girdiği ilk hafta sonunda 126 bin 520 kişi tarafından izlendi.
5-7 Eylül hafta sonunun en çok izlenen filmi olan “O Bölüm 2” aynı zamanda Türkiye’de tüm zamanların en iyi korku filmi açılış rekorunu da elde etti. Yönetmen Andy Muschietti’nin imzasını taşıyan “O Bölüm 2”, Kaybedenler Kulübü’nü, kötülüğün tekrar ortaya çıkmak için seçtiği, her şeyin başladığı yer olan Derry’de yeniden bir araya gelmesi üzerine ve 2017 yapımı filmin devamı niteliğini taşıyor.
Kağıthane'de iki aile arasında çıkan kavga kameradaKağıthane’de gece saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Kurusıkı tabancadan çıkan mermi barutunun kulağına zarar verdiği bir kişi hastaneye kaldırılırken iki kişi de hafif yaralandı. Yaşanan kavga ise mahallelilerin kameralarına yansıdı.