‘O Bölüm 2’den rekor açılış

5-7 Eylül hafta sonunun en çok izlenen filmi olan “O Bölüm 2” aynı zamanda Türkiye’de tüm zamanların en iyi korku filmi açılış rekorunu da elde etti. Yönetmen Andy Muschietti’nin imzasını taşıyan “O Bölüm 2”, Kaybedenler Kulübü’nü, kötülüğün tekrar ortaya çıkmak için seçtiği, her şeyin başladığı yer olan Derry’de yeniden bir araya gelmesi üzerine ve 2017 yapımı filmin devamı niteliğini taşıyor.



