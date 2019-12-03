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03.12.2019 - 12:21 | | AA

O cani koca adli kontrol şartıyla salıverildi!

Samsun'da, eşini darbedip üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

O cani koca adli kontrol şartıyla salıverildi!

Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde eşi D.K'yi (54) darbettikten sonra üzerine ocaktaki kaynar suyu döktüğü öne sürülen Sadettin K'nin (61) Irmak Polis  Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

D.K'nin ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Dün, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde eşi D.K. ile tartışan Sadettin  K'nin, darbetmesi sonucu yere düşen eşinin üzerine ocaktaki kaynar suyu döktüğü  iddia edilmişti.

 

 

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