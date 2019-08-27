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27.08.2019 - 18:16| DHA

O detay ortaya çıktı! Her şey 6 aylık hamile eşinin gözü önünde olmuş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren Alper Cin'in (24), 6 aylık hamile eşi Ebru Cin'in (21) gözü önünde vurulduğu öğrenildi.

O detay ortaya çıktı! Her şey 6 aylık hamile eşinin gözü önünde olmuş

Alper Cin'in 3 ay sonra erkek bebeğinin dünyaya geleceği belirtildi. Olayın şokunu atlatamayan Ebru Cin'in, yakınları teskin etmeye çalıştı. Ebru Cin'in, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü, yapılan kontrolde kendisinin ve bebeğin sağlıklı olduğunun belirlendiği öğrenildi. 

O detay ortaya çıktı Her şey 6 aylık hamile eşinin gözü önünde olmuş

Amca çocukları arasında silahlı kavgaİstanbul Sultanbeyli ilçesinde kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 4 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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