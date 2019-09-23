O FETÖ'cüler adliyede!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."