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23.09.2019 - 09:48 | | İHA

O FETÖ'cüler adliyede!

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

O FETÖ'cüler adliyede!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli işlem yapıldığı öğrenildi.

 

 

Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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