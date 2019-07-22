MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemO ilçede daha önce böylesi görülmedi: "Hepimiz şoktayız"
22.07.2019 - 17:48| DHA

O ilçede daha önce böylesi görülmedi: "Hepimiz şoktayız"

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, mantar toplamak için ormana giden Sefer Arslan (57) ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yeğeni Aydemir Arslan (22) ise ayının saldırısından son anda kurtuldu.

O ilçede daha önce böylesi görülmedi: "Hepimiz şoktayız"

 

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yazıcık köyünde meydana geldi. Mantar toplamak için yeğeni Aydemir Arslan'la birlikte ormanlık alana giden Sefer Arslan'a ayı saldırdı. Sefer Arslan, ayı saldırısı sonucu ağır yaralanarak yere yığıldı. Ayının saldırısından son anda kaçarak kurtulan Aydemir Arslan ise köylülerden yardım istedi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte ormana giden köylüler, Sefer Arslanın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcılığın incelemesinin ardından Arslanın cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy muhtarı Ramazan Tabak, bölgede bugüne kadar ayı saldırısıyla karşılaşmadıklarını belirterek, İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Hepimiz şoktayız diye konuştu.

 

 

 

 

Akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü kurtarıldıAdana'da sulama kanalına düşen toplarını almak için suya giren 6 çocuktan 4'ü kurtarılırken, kaybolan 2 çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ölüme birlikte giden ikiz kardeşler toprağa verildi

Ölüme birlikte giden ikiz kardeşler toprağa verildi

Son dakika | Saldırıya hazırlanan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Saldırıya hazırlanan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Topu almak için sulama kanalına giren çocuklardan ikisi kayboldu

Topu almak için sulama kanalına giren çocuklardan ikisi kayboldu

FETÖ'den gözaltına alınan 35 jandarma itirafçı oldu

FETÖ'den gözaltına alınan 35 jandarma itirafçı oldu

Sıradaki Haber