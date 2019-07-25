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25.07.2019 - 00:37| İHA

O ilçemizde korkutan deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

O ilçemizde korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Hacıhaliloğlu köyü olan saat 00.03'de, yerin 17 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Adana'nın Kozan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hissedildi.

Antalya'da 'Huzur Akdeniz' uygulamasıAntalya’da bin 400 personelle havadan, karadan ve denizden geniş kapsamlı ‘Huzur Akdeniz-5’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada düğüne gittiğini söyleyen sürücünün aracından ruhsatsız tüfek, tabanca, çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde çıktı.
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