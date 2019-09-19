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19.09.2019 - 18:17 | | AA

O ilimizde veba karantinası!

Konya'nın Ilgın ilçesindeki hayvan pazarı, küçükbaş hayvanlarda tespit edilen veba hastalığı nedeniyle küçükbaş hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.

O ilimizde veba karantinası!

Ilgın ilçesindeki bölgenin en büyük hayvan pazarındaki küçükbaş hayvanlarda veba hastalığı tespit edildi.

Bunun üzerine Ilgın Belediyesi Hayvan Pazarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, koyun ve keçi vebası hastalığı nedeniyle Ilgın Belediyesi Hayvan Pazarı'na küçükbaş hayvan giriş ve çıkışının, idari ve fenni tedbirler kalkıncaya kadar yasaklandığı bildirildi.

 

Pentagon'dan açıklama: Daha önce bu seviyede görmemiştikABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayarak, "Saldırı çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." dedi.
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