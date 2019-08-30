30.08.2019 - 10:41| İHA
O illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin olması tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor" denildi.
Rüzgarın ise yağış esnasında kuvvetli esmesi beklendiği bildirilirken, bölge genelinde hava sıcaklığının 30 ile 33 derece arasında olacağı aktarıldı.
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