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30.08.2019 - 10:41| İHA

O illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi.

O illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin olması tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor" denildi.

Rüzgarın ise yağış esnasında kuvvetli esmesi beklendiği bildirilirken, bölge genelinde hava sıcaklığının 30 ile 33 derece arasında olacağı aktarıldı.

 

 

Köyüne yerleşip hayalini gerçekleştirdi!Üniversiteyi kazanan kızının okuyabilmesi için İstanbul'a göç eden ve kızının okulu bitirmesi ile Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı köyüne dönen 58 yaşındaki Nurgül Özkan, hayalindeki değirmeni açarak köylülerin de işlerini kolaylaştırdı.
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