O illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin olması tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor" denildi.

Rüzgarın ise yağış esnasında kuvvetli esmesi beklendiği bildirilirken, bölge genelinde hava sıcaklığının 30 ile 33 derece arasında olacağı aktarıldı.