MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemO kadınlar yakalandı!
21.10.2019 - 09:47 | | İHA

O kadınlar yakalandı!

Adıyaman’da, evlere giderek dilenen 3 kadın şahıs hırsız çıktı. Şahıslar polis ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı.

O kadınlar yakalandı!

Edinilen bilgilere göre, merkez Sümerevler Mahallesi’nde bir ikamete dilenci kılığında gelerek 700 TL para çalan S.A., K.B., ve İ.A’nın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 3 kadın şahıs, Cumhuriyet Mahallesi’nde yakalandı. Burada incelemeye alınan kadınların üstünden 700 TL para, kapılarda kilit düşürmeye yaralayan plastik aparatlar ve 8 adet anahtar çıktı. Çıkan para ve aparatlara polis ekiplerince el konulurken şahıslar ise sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan S.A., isimli kadının 16 tane suç kaydının, K.B., isimli kadının 10 adet suç kaydının, İ.A., isimli kadının ise 10 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

 

 

Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsun'a şehit ateşi düştü

Samsun'a şehit ateşi düştü

Otomobil traktöre çarptı! Yaralılar var

Otomobil traktöre çarptı! Yaralılar var

HDP'li Kocaköy Belediye Başkanına terörden gözaltı

HDP'li Kocaköy Belediye Başkanına terörden gözaltı

Otomobilinden kaçak pipo tütünü çıkan şüpheli tutuklandı

Otomobilinden kaçak pipo tütünü çıkan şüpheli tutuklandı

Sıradaki Haber