O kişi aile hekimi olamaz

Meme kanseri teşhisi konulduktan sonra kemoterapiyi reddederek çareyi alternatif tıpta arayan 34 yaşındaki Merve Gülşah Şahin’in 2 yıl içinde ölümü, Şahin’in tedavisini yürüten doktoru tartışılır hale getirdi. Bursa’da aile hekimi olarak anılan doktor hakkında Şahin’in ailesi şikayette bulunmaya hazırlanırken, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen de, alternatif tedavi uygulayan kişinin aile hekimi olmadığını açıkladı.

‘Mümkün değil’

Bursa’da İngilizce öğretmeni Merve Gülşah Şahin’in yanlış tedavi sonrası vefat haberini derin bir üzüntü ile takip ettiklerini belirten Sezen, “Kanser hastalarının yanlış bilgilendirmelerle tedavi için alternatif tıp uyguladığını iddia eden hekim ya da kişileri tercih etmesi sebebiyle yaşamını yitirdiğini zaman zaman duyuyoruz. Alternatif tıp uyguladığını iddia eden söz konusu kişinin aile hekimi olması mümkün değildir. Aile hekimleri kanser hastalığını doğrudan tedavi eden kişiler değildir. Kaldı ki bu kişi aile hekimi de değildir” ifadelerini kullandı.

‘Zarar veriyor’

Bursa’da kendisine altertanif tıp uzmanı diyen kişinin, aile hekimlerinin adına zarar verdiğinin altını çizen Sezen, uyarılarını şöyle sıraladı: “Aile hekimleri alternatif tıp uygulaması yapmaz. Bu uygulamaları yapan kişiler de aile hekimi değildir. Aile hekimi olmadığı halde kendisini bu şekilde tanıtarak toplum algısıyla oynayanları da kınıyoruz. Bu kişiler sadece alternatif tıp uzmanıdır ve Aile hekimliği uygulamasında bu tip faaliyetlere yer yoktur. Kanser sadece modern tıp yöntemleriyle ve uzman onkolog doktorlarca tedavi edilir. Kanser taramaları, koruyucu önlemler, bilinçli ilaç kullanımı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite önerileri, aile hekimliğinde yapılabilir. Özellikle de kanser gibi komplike hastalıklarda tanı ve tedavi düzenlenmesi ile takipler mutlaka uzman hekimlerce yapılmalıdır. Ancak Aile hekimleri takip konusunda destek olabilir, genel sağlık önerilerinde ve tedavi devamında bilgilendirme yapabilir.”

Klinik açmış

34 yaşında yaşamını yitiren İngilizce öğretmeni Merve Gülşah Şahin’in kardeşi Kevser İme Şahin ise Milliyet’e yaptığı açıklamada; “Bize gelen bilgiler ablamı alternatif tıp adı altında tedavi etmeye çalışan kişinin pratisyen hekim olduğu yönünde. Bu kişi birkaç yıl önce aile hekimliğinden ayrılıp kendi kliniğini açmış. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün girişimde bulunup bulunmadığını henüz bilmiyorum ancak aile olarak ablamın tedavisini aksatan kişi hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.