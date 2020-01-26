‘O kişi sahte Mevlevi şeyhi’

Kendisini Mevlevi şeyhi olarak tanıtan ve Bursa’daki Karabaş-i Veli Tekkesi oluşumunun başında bulunan Mustafa Özbağ’ın açıklamalarına tepki gösteren Hz. Mevlana’nın torunları, Özbağ’ın sahte Mevlevi şeyhi olduğunu ve faaliyetlerinin engellenmesi gerektiğini açıkladı.

PEYGAMBERE İFTİRA

“Geçinemiyoruz” diyenlerin ücretlerinin düşürülmesinin ‘sünnet’ olduğunu söylediği videoyla gündeme gelen Mustafa Özbağ, Mevlana’nın torunlarının da hedefinde.

SAHTE FATURADAN HAPİS

‘Sahte fatura düzenlemek’ suçundan hapis cezasına çarptırılan Özbağ’ın Mevleviliğe büyük zarar verdiğini söyleyen Hz. Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi, “Bu şahıs Hazreti Mevlana’yı kendisine alet etmekten geri durmuyor. Daha önce Kültür Bakanımız ve Sayın İbrahim Kalın’a durumu arz ettik. Mevlana öğreti ve inançlarının bu şekilde istismar edilmesi bizi derinden yaralıyor” dedi.

İTİBAR EDİLMEMELİ

Uluslararası Mevlana Vakfı bünyesinde Mevlevi öğreticisi olarak hizmet veren Mim Kemal Öke, Mustafa Özbağ’ın sahte şeyh olduğunu ifade ederek, “Bu kişiye itibar edilmemeli” açıklamasında bulundu. Mevlana’nın torunu Faruk Hemdem Çelebi, bazı cemaat ve kendisini şeyh ilan eden kişilerin, zikir adı altında gerçekleştirdikleri ritüellerin Hazreti Mevlana’ya zarar verdiğini dile getirdi.