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19.09.2019 - 16:56 | | DHA

O magandalar yakalandı!

İstanbul’da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.Bir düğün konvoyunda meşale yakıp havaya ateş açan süphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

O magandalar yakalandı!

D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde geçtiğimiz pazar günü bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldı. Gelin arabasında ise polis sireni çalındı. Florya'da ise konvoy yolu kesti. Magandalar o görüntüleri çekip sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntüler üzerine sivil trafik ekipleri harekete geçti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği 6 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, Küçükçekmece Araştırma Büroya sevk edildikleri öğrenildi.

 

 

Karabük'te ayakları kesik, ölü kedi bulunduKarabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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