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06.10.2019 - 12:46 |

O Ses Türkiye 2. yeni bölüm fragmanı! Jüriyi bloklama formatı eğlendiriyor

TV8 kanalının ilgiyle izlenilen yarışması O Ses Türkiye'de yeni format izleyenleri çok eğlendiriyor. Jüriler kendi aralarında birbirlerini bloklayarak sahnedeki yarışmacıya dönmelerini engelliyor. İşte O Ses Türkiye yarışmasının 2. yeni bölümünden heyecan dolu anlar...

O Ses Türkiye 2. yeni bölüm fragmanı! Jüriyi bloklama formatı eğlendiriyor

Cumartesi ve Pazar akşamları yayınlanan O Ses Türkiye yeni sezon 2. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8'de...

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye, yeni sezonu ve değerli jürileri ile bu yıla da damga vuracak. Jüriliğini Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye, yeni sürprizlerle yarışmacılarını bekliyor. Türkiye'nin her ilinden katılan yarışmacıları kıyasıya mücadele ettiren, bugüne kadar Türkiye’de birçok güzel sesin keşfedilmesini sağlayan O Ses Türkiye her yıl olduğu gibi bu yılda izleyiciye eğlence dolu anlar sergliyor.

O SES TÜRKİYE FRAGMAN

 

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