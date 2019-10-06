06.10.2019 - 12:46 |
O Ses Türkiye 2. yeni bölüm fragmanı! Jüriyi bloklama formatı eğlendiriyor
TV8 kanalının ilgiyle izlenilen yarışması O Ses Türkiye'de yeni format izleyenleri çok eğlendiriyor. Jüriler kendi aralarında birbirlerini bloklayarak sahnedeki yarışmacıya dönmelerini engelliyor. İşte O Ses Türkiye yarışmasının 2. yeni bölümünden heyecan dolu anlar...
Cumartesi ve Pazar akşamları yayınlanan O Ses Türkiye yeni sezon 2. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8'de...
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye, yeni sezonu ve değerli jürileri ile bu yıla da damga vuracak. Jüriliğini Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye, yeni sürprizlerle yarışmacılarını bekliyor. Türkiye'nin her ilinden katılan yarışmacıları kıyasıya mücadele ettiren, bugüne kadar Türkiye’de birçok güzel sesin keşfedilmesini sağlayan O Ses Türkiye her yıl olduğu gibi bu yılda izleyiciye eğlence dolu anlar sergliyor.
O SES TÜRKİYE FRAGMAN