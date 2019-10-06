O Ses Türkiye 2. yeni bölüm fragmanı! Jüriyi bloklama formatı eğlendiriyor

Cumartesi ve Pazar akşamları yayınlanan O Ses Türkiye yeni sezon 2. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8'de...

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye, yeni sezonu ve değerli jürileri ile bu yıla da damga vuracak. Jüriliğini Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye, yeni sürprizlerle yarışmacılarını bekliyor. Türkiye'nin her ilinden katılan yarışmacıları kıyasıya mücadele ettiren, bugüne kadar Türkiye’de birçok güzel sesin keşfedilmesini sağlayan O Ses Türkiye her yıl olduğu gibi bu yılda izleyiciye eğlence dolu anlar sergliyor.

O SES TÜRKİYE FRAGMAN