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26.10.2019 - 09:49 |

O Ses Türkiye 7. bölüm fragmanı! O Ses'te bir ilk yaşanacak

O Ses Türkiye 7. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Birbirinden güçlü seslerin yarıştığı ve jüri üyelerinin en iyileri takımlarına dahil edebilmek için savaştığı O Ses Türkiye'de bu akşam ilginç anlar yaşanacak. İşte yeni bölüm fragmanı...

O Ses Türkiye 7. bölüm fragmanı! O Ses'te bir ilk yaşanacak

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmada jüri koltuklarında Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Murat Boz yer alıyor.

O Ses Türkiye her cumartesi-pazar izleyici karşısına çıkıyor.

O SES TÜRKİYE 7. BÖLÜM FRAGMANI

Talihsiz kaza kamerada... Durduğu minibüs 92 yaşındaki adamın sonu oluyorduTekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolculuk edeceği minibüsü durduran 92 yaşındaki adam, aracın geri hareket ederken çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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