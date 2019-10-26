O Ses Türkiye 7. bölüm fragmanı! O Ses'te bir ilk yaşanacak

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmada jüri koltuklarında Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Murat Boz yer alıyor.

O Ses Türkiye her cumartesi-pazar izleyici karşısına çıkıyor.

O SES TÜRKİYE 7. BÖLÜM FRAGMANI