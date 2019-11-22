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22.11.2019 - 11:37 |

O Ses Türkiye jürisine büyük sürpriz! Ajda Pekkan O Ses Türkiye'de...

O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Özel bölümü ile ekrana gelecek olan O Ses Türkiye'de Ajda Pekkan rüzgarı esecek. Jüri üyeleri yapılan sürprizle büyük şaşkınlık yaşarken stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşanacak. İşte O Ses Türkiye özel bölüm fragmanı

O Ses Türkiye jürisine büyük sürpriz! Ajda Pekkan O Ses Türkiye'de...

O Ses Türkiye özel bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Cumartesi ve Pazar günleri TV8 ekranında izleyiciyle buluşan O Ses Türkiye'de yapılan büyük sürpriz jüri üyelerini şaşkına çevirecek.

AJDA PEKKAN O SES TÜRKİYE ÖZEL BÖLÜMDE

SüperStar Ajda Pekkan, O Ses Türkiye'ye geliyor. Arkası dönük olan jüri üyelerinin karşısına sahneye çıkan Ajda Pekkan sesiyle herkesi büyüleyecek. Jüri ise şaşkınlığını gizleyemeyecek. O Ses Türkiye yeni bölümde neler olacak merak konusu.

O SES TÜRKİYE ÖZEL BÖLÜM 2. TANIMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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