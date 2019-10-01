O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

TV8'in çok sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye yeni sezonuyla ekrana gelmeye hazır. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?

Geçen sezon Murat Boz'un takımından Ferat Üngür'ün mutlu sona ulaştığı yarışma 5 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak.

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yaptığı yarışmanın jürisi geçtiğimiz yıldaki gibi Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz'dan oluşuyor.