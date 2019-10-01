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01.10.2019 - 09:50 |

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

O Ses Türkiye yeni sezon için geri sayım başladı. Ekranların sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye jürisinde bu sene değişiklik yok. Geçtiğimiz sezon jüride yer alan Murat Boz, Seda Sayan, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün seçimleri ile O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu.

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

TV8'in çok sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye yeni sezonuyla ekrana gelmeye hazır. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?

Geçen sezon Murat Boz'un takımından Ferat Üngür'ün mutlu sona ulaştığı yarışma 5 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak.

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yaptığı yarışmanın jürisi geçtiğimiz yıldaki gibi Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz'dan oluşuyor.

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