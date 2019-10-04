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04.10.2019 - 13:06 |

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Sürpriz değişiklik...

O Ses Türkiye yeni sezon için artık geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın sunumu ve sevilen jüri üyeleri ile O Ses Türkiye 5 Ekim Cumartesi akşamı başlıyor. Peki, O Ses Türkiye'de bu seneki sürpriz değişiklik ne? İşte O Ses yeni sezon fragmanı...

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Sürpriz değişiklik...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması O Ses Türkiye'de yeni sezon başlıyor. 5 Ekim'de ilk bölümü ile ekrana gelecek olan O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı'nın sunumu ile gerçekleşecek.

Jüride sevilen isimler devam ediyor. Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Murat Boz O Ses Türkiye jüriliğinde kaldığı yerden devam edecek.

O SES'TE SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK

Bu sene sürpriz bir değişiklik de geliyor yarışmaya. Jüri koltuklarına koyulan butonlar sayesinde seçim aşamasında öteki jüri üyelerini bloke etmek isteyen jüri düğmeye basacak.

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON FRAGMANI

Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya böyle çarptı, kaçtıBursa’da vicdansız sürücünün kaldırımda bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp metrelerce havaya uçurduğu ve olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı.
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