04.10.2019 - 13:06 |
O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Sürpriz değişiklik...
O Ses Türkiye yeni sezon için artık geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın sunumu ve sevilen jüri üyeleri ile O Ses Türkiye 5 Ekim Cumartesi akşamı başlıyor. Peki, O Ses Türkiye'de bu seneki sürpriz değişiklik ne? İşte O Ses yeni sezon fragmanı...
TV8'in heyecanla takip edilen yarışması O Ses Türkiye'de yeni sezon başlıyor. 5 Ekim'de ilk bölümü ile ekrana gelecek olan O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı'nın sunumu ile gerçekleşecek.
Jüride sevilen isimler devam ediyor. Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Murat Boz O Ses Türkiye jüriliğinde kaldığı yerden devam edecek.
O SES'TE SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK
Bu sene sürpriz bir değişiklik de geliyor yarışmaya. Jüri koltuklarına koyulan butonlar sayesinde seçim aşamasında öteki jüri üyelerini bloke etmek isteyen jüri düğmeye basacak.
O SES TÜRKİYE YENİ SEZON FRAGMANI