O Ses Türkiye yeni bölümde ilginç anlar! İşte yeni bölüm fragmanı

TV8'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında. Acun Ilıcalı'nın sunduğu, jürisinde Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın yer aldığı O Ses Türkiye 3. bölümde yine kıyasıya bir rekabet yaşanacak.

Hangi jüri üyesi daha fazla yarışmacıyı takımına katabilecek merak konusu. Blok düğmesi işleri yine karıştıracak. İşte O Ses Türkiye 3. bölüm fragmanı...