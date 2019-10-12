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12.10.2019 - 09:30 |

O Ses Türkiye yeni bölümde ilginç anlar! İşte yeni bölüm fragmanı

O Ses Türkiye 3. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Acun Ilıcalı'nın sunduğu, jürisinde sevilen isimlerin yer aldığı O Ses Türkiye'de bu hafta yine ilginç dakikalar yaşanacak. Yarışmacının hikayesine jüriden sürpriz bir tepki gelecek. İşte O Ses Türkiye yeni bölüm fragmanı...

O Ses Türkiye yeni bölümde ilginç anlar! İşte yeni bölüm fragmanı

TV8'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında. Acun Ilıcalı'nın sunduğu, jürisinde Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın yer aldığı O Ses Türkiye 3. bölümde yine kıyasıya bir rekabet yaşanacak.

Hangi jüri üyesi daha fazla yarışmacıyı takımına katabilecek merak konusu. Blok düğmesi işleri yine karıştıracak. İşte O Ses Türkiye 3. bölüm fragmanı...

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
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