12.10.2019 - 09:30 |
O Ses Türkiye yeni bölümde ilginç anlar! İşte yeni bölüm fragmanı
O Ses Türkiye 3. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Acun Ilıcalı'nın sunduğu, jürisinde sevilen isimlerin yer aldığı O Ses Türkiye'de bu hafta yine ilginç dakikalar yaşanacak. Yarışmacının hikayesine jüriden sürpriz bir tepki gelecek. İşte O Ses Türkiye yeni bölüm fragmanı...
TV8'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında. Acun Ilıcalı'nın sunduğu, jürisinde Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın yer aldığı O Ses Türkiye 3. bölümde yine kıyasıya bir rekabet yaşanacak.
Hangi jüri üyesi daha fazla yarışmacıyı takımına katabilecek merak konusu. Blok düğmesi işleri yine karıştıracak. İşte O Ses Türkiye 3. bölüm fragmanı...