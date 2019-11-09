09.11.2019 - 14:55 |
O Ses Türkiye yeni bölümde kahkaha tufanı! 9 Kasım 2019 fragmanı
O Ses Türkiye yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan O Ses Türkiye yeni bölümde yine kahkaha tufanı yaşanacak. Jüri üyeleri arasında geçen diyaloglar izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.
TV8 ekranının eğlenceli yarışması O Ses Türkiye yeni sezonda da hız kesmeden devam ediyor. Cumartesi ve Pazar günleri ekrana gelen O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmanın jürisinde Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz yer alıyor. Bu hafta kimler bloklanacak? Kimler en iddialı yarışmacıları takıman katacak merak konusu. İşte O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı...
İŞTE YENİ BÖLÜM FRAGMANI
TEM'de hareketli dakikalar! Polis aracını çalıp kaçtıİstanbul Başakşehir’de polis ekibi, TEM Otoyolu’ndan cezaevine 17 yaşındaki bir suçluyu götürdüğü esnada sivil polis arabasına öndeki araçtan parça sıçradı. Olaya bakmak için inen polisin boşluğundan yararlanan şüpheli, sivil polis aracını alarak kaçtı. Polis, Avcılar ilçesinde aracı bırakıp kaçan suçluyu arıyor.