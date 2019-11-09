O Ses Türkiye yeni bölümde kahkaha tufanı! 9 Kasım 2019 fragmanı

TV8 ekranının eğlenceli yarışması O Ses Türkiye yeni sezonda da hız kesmeden devam ediyor. Cumartesi ve Pazar günleri ekrana gelen O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmanın jürisinde Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz yer alıyor. Bu hafta kimler bloklanacak? Kimler en iddialı yarışmacıları takıman katacak merak konusu. İşte O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı...

İŞTE YENİ BÖLÜM FRAGMANI