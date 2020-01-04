O Ses Türkiye yılbaşı programında kim şampiyon oldu? O Ses Türkiye yılbaşı özel 2020
O Ses Türkiye yılbaşı özel 2020 programı yılbaşı gecesine damga vurmuştu. Birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı O Ses Türkiye'de şampiyon kim oldu? Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin yer aldığı O Ses Türkiye jürisi yılbaşı akşamında yine kıyasıya yarıştı. İşte yılbaşı programında oluşan takımlar ve gecenin şampiyon olan ismi.
O Ses Türkiye yılbaşı özel şampiyonu kim oldu? Ünlü isimlerin sahne aldığı O Ses Türkiye yılbaşında jüri üyeleri ünlü isimleri takımlara katabilmek için yarıştı. Eğlenceli dakikaların yaşandığı yılbaşı gecesinde kim kimin takımında yer aldı? O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu.
O SES TÜRKİYE HADİSE'NİN TAKIMI
Merve Dizdar - Gupse Özay
Serenay Sarıkaya
Oğulcan Engin
Şükrü Özyıldız
O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2020 BEYAZ'IN TAKIMI
İbrahim Büyükak
Max Kruse
Erdal Özyağcılar
SEDA SAYAN'IN TAKIMI
Danilo Zanna
Bergüzar Korel
Fırat Aydınus
Özge - Berrak - Şebnem - Meriç
MURAT BOZ'UN TAKIMI
Afra Saraçoğlu
Tuvana Türkay
O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
O Ses Türkiye'de bu sene birbirinden ünlü isimler yarıştı. 2020 yılbaşı özel O Ses Türkiye şampiyonu olan kişi bir yarışmacısını kurtarma hakkına sahip olacaktı. Bu seneki O Ses Türkiye şampiyonu Hadise oldu.