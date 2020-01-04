MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri O Ses Türkiye yılbaşı programında kim şampiyon oldu? O Ses Türkiye yılbaşı özel 2020
ABONE OL
04.01.2020 - 11:51 |

O Ses Türkiye yılbaşı programında kim şampiyon oldu? O Ses Türkiye yılbaşı özel 2020

O Ses Türkiye yılbaşı özel 2020 programı yılbaşı gecesine damga vurmuştu. Birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı O Ses Türkiye'de şampiyon kim oldu? Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin yer aldığı O Ses Türkiye jürisi yılbaşı akşamında yine kıyasıya yarıştı. İşte yılbaşı programında oluşan takımlar ve gecenin şampiyon olan ismi.

O Ses Türkiye yılbaşı programında kim şampiyon oldu? O Ses Türkiye yılbaşı özel 2020

O Ses Türkiye yılbaşı özel şampiyonu kim oldu? Ünlü isimlerin sahne aldığı O Ses Türkiye yılbaşında jüri üyeleri ünlü isimleri takımlara katabilmek için yarıştı. Eğlenceli dakikaların yaşandığı yılbaşı gecesinde kim kimin takımında yer aldı? O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu.

O SES TÜRKİYE HADİSE'NİN TAKIMI

Merve Dizdar - Gupse Özay
Serenay Sarıkaya
Oğulcan Engin
Şükrü Özyıldız

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2020 BEYAZ'IN TAKIMI

İbrahim Büyükak
Max Kruse
Erdal Özyağcılar

SEDA SAYAN'IN TAKIMI

Danilo Zanna
Bergüzar Korel
Fırat Aydınus
Özge - Berrak - Şebnem - Meriç

MURAT BOZ'UN TAKIMI

Afra Saraçoğlu
Tuvana Türkay

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye'de bu sene birbirinden ünlü isimler yarıştı. 2020 yılbaşı özel O Ses Türkiye şampiyonu olan kişi bir yarışmacısını kurtarma hakkına sahip olacaktı. Bu seneki O Ses Türkiye şampiyonu Hadise oldu.

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Sıradaki Haber