O Ses Türkiye'de bu akşam hangi ünlüler var? Hangi ünlü isimler yarışacak?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması ve jüri koltuğunda Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Hadise'nin bulunduğu, sunuculuğunu ise Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye yarışması yılbaşı özel bölümünün detayları belli oldu. O Ses Türkiye yılbaşı özel programına ünlüler akın ediyor. Toplam 17 ismin yer aldığı ve şarkı söyleyeceği O Ses Türkiye'de hangi jüri, hangi ünlü isme dönecek? Peki O Ses Türkiye'de hangi ünlüler var?

O SES TÜRKİYE'DE HANGİ ÜNLÜLER VAR?

Afra Saraçoğlu

İbrahim Büyükak

Fırat Aydınus

Bergüzar Korel

Danilo Zanna

Berrak Tüzünataç

Meriç aral

Şebnem Bozoklu

Özge Özpirinççi

Oğulcan Engin

Max Kruse

Erdal Özyağcılar

Tuvana Türkay

Şükrü Özyıldız

Merve Dizdar

Gupse Özay

Serenay Sarıkaya

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