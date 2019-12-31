31.12.2019 - 10:54 |
O Ses Türkiye'de bu akşam hangi ünlüler var? Hangi ünlü isimler yarışacak?
O Ses Türkiye yılbaşı özel programı bu akşam ekrana gelecek. Yılbaşını evde geçirecek olan vatandaşlar, O Ses Türkiye yarışmasında bu akşam hangi ünlüler yarışacak merak ediyor. Her yılbaşı gecesi olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye'de ünlüler yarışacak. Toplam 17 ünlü ismin şarkı söyleyeceği O Ses Türkiye'de hangi ünlüler var? İşte o bomba isimler...
TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması ve jüri koltuğunda Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Hadise'nin bulunduğu, sunuculuğunu ise Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye yarışması yılbaşı özel bölümünün detayları belli oldu. O Ses Türkiye yılbaşı özel programına ünlüler akın ediyor. Toplam 17 ismin yer aldığı ve şarkı söyleyeceği O Ses Türkiye'de hangi jüri, hangi ünlü isme dönecek? Peki O Ses Türkiye'de hangi ünlüler var?
O SES TÜRKİYE'DE HANGİ ÜNLÜLER VAR?
Afra Saraçoğlu
İbrahim Büyükak
Fırat Aydınus
Bergüzar Korel
Danilo Zanna
Berrak Tüzünataç
Meriç aral
Şebnem Bozoklu
Özge Özpirinççi
Oğulcan Engin
Max Kruse
Erdal Özyağcılar
Tuvana Türkay
Şükrü Özyıldız
Merve Dizdar
Gupse Özay
Serenay Sarıkaya
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